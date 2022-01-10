الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل ست حالات وفاة، و392 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و139 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات توزعوا على النحو الآتي: حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة في جنين، حالة في طوباس، حالتان في طولكرم، حالة في نابلس.وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 13، ضواحي القدس 12، بيت لحم 48، رام الله والبيرة 97، طولكرم 16، نابلس 39، الخليل 34، قلقيلية 4، جنين 14، سلفيت 5، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 98".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، ضواحي القدس 3، بيت لحم 18، رام الله والبيرة 42، طولكرم 7، نابلس 18، الخليل 3، قلقيلية 2، جنين 4، سلفيت 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 27".وبيّنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.