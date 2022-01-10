شؤون فلسطينية

محذرًا من "مجزرة قطع الرواتب".. أبوكرش: لدينا معلومات بأن السلطة ستقطع رواتب 36 موظفًا

محذرًا من "مجزرة قطع الرواتب".. أبوكرش: لدينا معلومات بأن السلطة ستقطع رواتب 36 موظفًا
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش: إن لديهم معلومات أن السلطة الفلسطينية ستقطع قريبًا رواتب 36 موظفًا منهم شخصيات على رأس لجان مطلبية في قطاع غزة، محذرًا من ما أسمه "مجزرة قطع الرواتب" قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو كرش لـ"دنيا الوطن": أن الـ 36 موظفًا معروفين بالدفاع الدائم عن حقوق موظفي السلطة في قطاع غزة، ومنهم أسماء بارزة في حركة فتح، وهم موزعون على أكثر من قطاع عسكري ومدني، وهذه رسالة لكل شخص يدافع عن قضايا الموظفين وتفريغات 2005، أن الدفاع عن الحقوق يعني قطع راتبك، أو بمعنى أدق "ممنوع لأي موظف أن يرفع صوته".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي عاد فيه وفد حركة فتح الذي زار الضفة الغربية، والذين تم وعدهم بإنهاء ملف تفريغات 2005 في الشهر المقبل، ولكن يبدو أن الحكومة قطعت الطريق على هذه الوعود واتخذت قرارًا بقطع راتب رامي أبو كرش، وكل شخص يتحدث عن الحقوق.

وتابع أبو كرش: "ما يحدث الآن يمثل صفعة على وجه الوفد والقيادات وكل فتحاوي غيور، وكل إنسان ينادي بحقوقه، وقطع الرواتب بمثابة الاغتيال المعنوي واغتيال لكل للحقوق الوظيفية العالقة في قطاع غزة".

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد ردات فعل قوية ضد سياسة قطع الرواتب، مطالبًا الفصائل والمؤسسات الحقوقية لإعلاء الصوت ضد قرارات قطع الرواتب.

ولفت رامي أبو كرش إلى أنهم جمعوا توكيلات من نحو ألف موظف تفريغات 2005 للتوجه إلى القضاء لاعادة حقوق موظفي 2005 المسلوبة منذ 15 عامًا، معتبرًا أن هذه الخطوة من أرقى أنواع التقاضي، وشكل سلمي في التخاصم، وعلى السلطة عدم التشنج من هذه الخطوة لأن ذلك يمثل عدم احترام لدولة القانون، التي تتغنى بها الحكومة، على حد تعبيره.

أخبار ذات صلة

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

الرئاسة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لطلب الرئيس عباس بالإفراج عن رامي شعث

الرئاسة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لطلب الرئيس عباس بالإفراج عن رامي شعث

مسؤول بالدفاع المدني يوجه نصائح للمواطنين في ظل ازياد عدد الحرائق بغزة

مسؤول بالدفاع المدني يوجه نصائح للمواطنين في ظل ازياد عدد الحرائق بغزة

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

البطش: صمت جامعة الدول العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقاً

البطش: صمت جامعة الدول العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقاً

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

(مركز الإنسان) يوجه رسالة للصليب الأحمر حول وضع الأسير أبو حميد

(مركز الإنسان) يوجه رسالة للصليب الأحمر حول وضع الأسير أبو حميد

(حريات) يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

(حريات) يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال اختبار حقيقي لمصداقية المواقف الدولية تجاه معاناة شعبنا

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال اختبار حقيقي لمصداقية المواقف الدولية تجاه معاناة شعبنا

الإسلامية المسيحية تحذر: مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف بالأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر: مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف بالأقصى

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

عربي

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية