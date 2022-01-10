دولي

الهند: تسجيل 410 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الهند: تسجيل 410 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين،عن تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بمتحور فيروس (كورونا) المستجد (أوميكرون) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و33 حالة.

وبحسب قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها، فإن ولاية (ماهارشترا) تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1216 حالة بعد تسجيل 207 حالات جديدة، تليها ولاية (دلهي) التي سجلت 529 حالة بعد تسجيل 156 حالة جديدة.

فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديدة 1552 حالة، بعد تعافي 143 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 2481 شخصا.

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