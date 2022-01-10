موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

قاسم سليماني



وأضاف الموقع: "بعد ذلك انطلقت السيارتان اللتان كان في إحداهما سليماني إلى شارع الخروج من المطار، وفي ذات الوقت مرت ثلاث طائرات مسيرة، اثنتان منها مسلحتان بصواريخ هيلفاير "نار الجحيم"، فوق القافلة، كانت أسلحة القناصة جاهزة وموجهة نحو الهدف، وفي المكان المحدد تم اغتياله".



وحتى اليوم، حسب الموقع، وبعد مرور عامين على اغتياله، لم تجد إيران من يملأ الفراغ، حيث لم يتمكن إسماعيل قاني، القائد الجديد لفيلق القدس، من أخذ مكان سليماني على الوجه المطلوب.





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (نتسيف نت) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول اغتيالقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في 3 كانون الثاني/ يناير 2020، على يد الأمريكيين بالقرب من مطار بغداد.وقال الموقع الإسرائيلي: "إن ثلاثة فرق من القوات الأمريكية الخاصة تواجدت في العراق في ذلك الوقت، الطواقم الأمريكية، التي كانت متواجدة في العراق وقتها، راقبت المنطقة من أماكن سرية في مطار بغداد الدولي، بانتظار قاسم سليماني الذي كان القائد العسكري الأقوى في إيران في ذلك الوقت".وبحسب التقرير، فإن مقاتلين من تلك الفرق كانوا متنكرين في زي عمال صيانة، فيما اختبأ آخرون في مبان قديمة أو في سيارات على جانب الطريق، وكشفت المعلومات أن ذلك اليوم كان ليلة باردة وغائمة في بغداد، أغلق الجانب الجنوبي الشرقي من المطار لفترة وجيزة للتدريب العسكري.وأشار التقرير إلى أنه بينما تمركزت فرق القناصين الثلاثة على بعد 600 إلى 900 متر من منطقة الهدف على طريق المطار، وكان لدى أحد القناصين تلسكوب مزود بكاميرا تنتقل مباشرة إلى السفارة الأمريكية في بغداد، حيث كان يتمركز قائد قوة الدلتا ومعه طاقم الدعم.وأكد أن ثلاث طائرات مسيرة أميركية حلقت فوق سماء المنطقة بالتزامن مع هبطت الرحلة القادمة من دمشق، وعندما ابتعدت الطائرة عن المدرج باتجاه الجزء المغلق من المطار، أمر ناشط كردي متنكرًا بزي طاقم أرضي الطائرة بالتوقف على المدرج، وعندما نزل "سليماني" من الطائرة، كان هناك ضباط أكراد في المكان، متنكرين كعاملين للأمتعة، وكان عليهم أن يتعرفوا عليه فوراً.وحسب التقرير، فقد وصل سليماني إلى مطار بغداد الدولي، واستقل إحدى السيارتين اللتين كانتا في موكبه، وانطلق بينما كان القناصة في انتظارهم بالفعل.