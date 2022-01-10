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السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى
الرئيس المصري- عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، في بداية كلمته بمنتدى شباب العالم: "نستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التى باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصة فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني".

أضاف الرئيس: "يتحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز فى هذا الاختلاف"، وفق (اليوم السابع).

وافتتح الرئيس المصري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

الجدير ذكره، أن منتدى شباب العالم  يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية.




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