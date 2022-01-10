شؤون فلسطينية

بمشاركة الرئيس عباس: انطلاق منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة في شرم الشيخ

بمشاركة الرئيس عباس: انطلاق منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة في شرم الشيخ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات على مدار ثلاثة أيام، وتشمل قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة، كما تشمل أجندة المنتدى مناقشة آثار جائحة (كورونا) في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل (Z) لعالم ما بعد الجائحة وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع ومستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والأمن العالمي، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من (كورونا)، وتضم روبوتاً متطوراً يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتاً آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.

يذكر، أن منتدى شباب العالم هو حدث عالمي يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وانطلق عبر ثلاث نسخ في أعوام (2017 و2018 و2019)، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم هذا وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة فى المنتدى حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكان الرئيس، وصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الرابعة.

ويرافق الرئيس في زيارته،  حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ومحمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية.

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