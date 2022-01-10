إصابة 14 ألف طالب في اليونان بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة اليونان، اليوم الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 14 ألف طالب بفيروس (كورونا)، وذلك مع إعادة فتح المدارس اليوم.وبحسب صحيفة (كاثمريني) اليونانية نقلاً عن مصدر بوزارة التعليم: "إنه تم الإبلاغ عن 14 ألف حالة إصابة على الأقل بكوفيد-19 بين طلاب المدارس مع عودتهم إلى الفصول الدراسية بعد العطلة الشتوية " .يشار إلى أن السلطات اليونانية رفضت دعوات بعض الخبراء، لتأجيل العودة إلى المدارس، في ظل ارتفاع حاد في إصابات (كوفيد-19) ومع ظهور متحور (أوميكرون) في اليونان .