بينيت: لن نتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران وسنحتفظ بحرية التصرف



وأضاف بينيت في إحاطة أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، أن "إيران على رأس قمة التحديات لدينا، وهي رأس الأخطبوط الذي ينطلق نحو كل حدودنا عبر وكلائها وأسلحتها، نحن ليلاً ونهاراً في مواجهة إيران ووكلائها"، وفق تعبيره.



وفيما يتعلق بمحادثات فيينا بين الدول الغربية وطهران حول البرنامج النووي الإيراني قال بينيت: "يسارونا القلق بكل تأكيد، وتل أبيب ليست طرفاً في الاتفاقيات، وليست ملزمة بما سيتم كتابته في الاتفاقيات إذا تم التوقيع عليها".





رام الله - دنيا الوطنقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران وستحتفظ بحرية التصرف في أي وقت وأي مكان، لافتاً إلى أن "إيران وأذرعها تشكل أبرز التحديات أمام إسرائيل".