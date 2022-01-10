الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)



وأجرت وزارة الصحة 33985 فحصاً مخبرياً، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 6.91%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13851545 فحصاً، وفق قناة (المملكة).



وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 2024 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1039992، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بالفيروس 26913.



وسُجل 64 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 71 شخصاً، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 687 إصابة.



وبحسب موقع (وورد ميتر) العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء (كورونا)، فقد بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 307 مليون و912 آلاف و974 حالة، تعافى منها 259 مليوناً و588 آلاف و425 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 20 حالة وفاة و2349 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1079781 إصابة، وعدد الوفيات إلى 12876 وفاة.