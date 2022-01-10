انطلاق محادثات أمريكية روسية في جنيف



وتعد المرة الثالثة التي تلتقي فيها شيرمان وريابكوف في جنيف منذ لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في حزيران/يونيو على ضفة بحيرة ليمان.







رام الله - دنيا الوطنبدأت محادثات أميركية روسية في جنيف، اليوم الاثنين، وذلك في ظل تحذيرات غربية من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا فيما تطالب موسكو بتخفيف نفوذ الدول الغربية عند حدودها.وانطلق الاجتماع عند الساعة (08,55) بالتوقيت المحلي (الساعة 07,55 ت غ) في مقر البعثة الأميركية في المدينة السويسرية بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف، وفق (روسيا اليوم).