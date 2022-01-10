العالول يناقش الاستعدادات للانتخابات البلدية مع أمناء سر حركة (فتح) "الأقاليم الشمالية"

محمود العالول

عزام الأحمد

ودلال سلامة

عبد المنعم حمدان

رام الله - دنيا الوطنناقشنائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الإثنين، مع أمناء سر حركة التحرير (فتح) الأقاليم الشمالية، الاستعدادات للانتخابات البلدية.وحضر الاجتماع،عضوا اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم، وأعضاء الثوري في التعبئة والتنظيم.وأكد المجتمعون حرص الحركة على القيام بالمرحلة الثانية من الانتخابات والمشاركة فيها بقوائم حركية تجمع عناصر قوية قادرة على خدمة مجتمعها.