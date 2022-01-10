العالول يناقش الاستعدادات للانتخابات البلدية مع أمناء سر حركة (فتح) "الأقاليم الشمالية"
ناقش محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الإثنين، مع أمناء سر حركة التحرير (فتح) الأقاليم الشمالية، الاستعدادات للانتخابات البلدية.
وحضر الاجتماع، عزام الأحمد ودلال سلامة عضوا اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وعبد المنعم حمدان نائب مفوض التعبئة والتنظيم، وأعضاء الثوري في التعبئة والتنظيم.
وأكد المجتمعون حرص الحركة على القيام بالمرحلة الثانية من الانتخابات والمشاركة فيها بقوائم حركية تجمع عناصر قوية قادرة على خدمة مجتمعها.
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