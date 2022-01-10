واشنطن تهدد طهران بـ"عواقب وخيمة" إذا هاجمت أي أميركي

رام الله - دنيا الوطنقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن العقوبات الإيرانية صدرت السبت الماضي، "في الوقت الذي تواصل فيه مليشيات تعمل بالوكالة لحساب طهران مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.وأضاف سوليفان في بيان له، أمس الأحد، إنه "إذا هاجمت إيران أيا من مواطنينا، بمن فيهم أي واحد من الـ(52) الذين وردت أسماؤهم أمس، فستواجه عواقب وخيمة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية "ستحمي مواطنيها وتدافع عنهم، ويشمل ذلك من يخدم الولايات المتحدة حالياً ومن خدمها في الماضي".وجدد سوليفان التأكيد على أن "الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لردع أي هجمات تشنها إيران والرد عليها"، لافتاً إلى أن الأميركيين متحدون في مواجهة ما قال إنها "تهديدات واستفزازات إيران رغم الخلافات السياسية تجاه طهران".يشار إلى أن إيران فرضت، يوم السبت الماضي، عقوبات على عشرات الأميركيين، العديد منهم من الجيش الأميركي، بسبب مقتل سليماني عام 2020، ومتهمة إياهم بـ"بالإرهاب وانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان".