الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخطط اسرائيلي لتقويض صلاحيات الأوقاف على المسجد الأقصى



و أكدت الهيئة على أن عرقلة عمليات الترميم داخل المسجد والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في لجنة الاعمار من جانب الشرطة الاسرائيلية، بالاضافة إلى تصاعد موجة الاقتحامات اليومية وتمكين المستوطنين من ممارسة كافة اشكال الانتهاكات لحرمة المسجد، تشكل مؤشراً واضحاً وخطيراً على الأهداف المبيتة للمؤسسة الاسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى وصولاً الى تكريس التقسيم الزماني والمكاني.



و حذرت الهيئة سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات وما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين ومن مخاطر وتداعيات سوف يتحمل الاحتلال مسؤوليتها، مؤكدةً بأن الصمت تجاه هذه الممارسات لن يستمر طويلاً.



و دعت الهيئة العالمين العربي والإسلامي الى ضرورة التعامل بجدية إزاء المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى والى ضرورة التحرك على كافة المستويات لانقاذ المسجد الأقصى وحمايته من الأخطار المحدقة به.







رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط اسرائيلي متدحرج لتقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية والمس بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك.و قالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم: "إن عرقلة الشرطة الاسرائيلية لعمل إدارة الأوقاف الإسلامية بلغت حداً من التمادي لا يمكن قبوله، ويهدد بشكل خطير صلاحيات مؤسسة الأوقاف باعتبارها الجهة ذات المسؤولية الحصرية في إدارة وعمارة وصيانة المسجد الأقصى المبارك والتي تستمد شرعيتها القانونية والسياسية والدينية من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".