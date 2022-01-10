فرنسا: إعلان حالة الطوارئ الحمراء بسبب سوء الأحوال الجوية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، عن وضع خمس مقاطعات في الجنوب الغربي للبلاد في حالة اليقظة الحمراء، وذلك لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة وخطر الفيضانات.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان لها: "إن المناطق الخمسة هم (أريج) و(جارون العليا) (الإقليم الفرنسي في جنوب غرب البلاد) و(البرانس الأطلسية) و(البرانس العليا) و(لاند) وتم وضعهم في حالة الطوارئ الحمراء بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي سقطت على الجنوب".وأضافت الهيئة: "أن حالة سوء الأحوال الجوية ستصل ذروتها اليوم، حيث ستتساقط كمية أمطار تتراوح بين 4.75 و5.10 متر في "أولورون سانت ماري" وبين 5 و5.70 متر في "إسكوس".وفي 11 كانون الأول/ ديمسبر عمت فيضانات جنوب غرب فرنسا، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والمؤسسات والحقول وبسبب ارتفاع منسوب المياه، تم إجلاء 400 شخص من أصل 4000 نسمة في أربع بلديات في منقطقة لي لاند.