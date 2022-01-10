شاهد: وميض هائل يظهر قبل لحظات من اندلاع زلزال ضخم في الصين



ووفقاً لعلماء الزلازل، فإن الزلزال ضرب منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب الصين، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.



ووفقاً لعلماء الزلازل، فإن الزلزال ضرب منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب الصين، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت كاميرا مراقبة وميض ضوء ظهر قبل الزلزال الذي اندلع مساء السبت الماضي، في مقاطعة تشنغهاي بالصين، وبلغت شدته 6.3 على مقياس ريختر.وفي التفاصيل، حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كمرات المراقبة بكل وضوح، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).وتشير الترجيحات إلى أن الكاميرات سجلت "انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات".