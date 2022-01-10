مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع في إيران

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 27 آخرين، اليوم الاثنين، إثر اصطدام أكثر من 50 سيارة واحتراق عدد منها، في حادث سير مروع اليوم بجنوب إيران.تفاصيل الحادث، وقع في الطريق الواصل بين مدينة بهبهان ومدينة الأهواز بجنوب إيران، بسبب الضباب الذي يعمّ على المنطقة منذ أيام، وفق (روسيا اليوم).حيث اصطدمت تسع سيارات في أحد المسارين و50 سيارة آخرى في المسار المقابل، احترقت منها ثلاث سيارات وقتل ثلاثة أشخاص في إحدى السيارات المحروقة، كما قتل شخص رابع في سيارة أخرى.