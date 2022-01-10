شؤون فلسطينية

بلدية غزة تفتتح موقف سيارات الجنوب بمنطقة السرايا

بلدية غزة تفتتح موقف سيارات الجنوب بمنطقة السرايا
موقف سيارات الجنوب بمنطقة السرايا
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت بلدية غزة موقف سيارات الأجرة الخاص بالمناطق الجنوبية قرب مفترق السرايا وسط المدينة، اليوم الاثنين، لتنظيم الحركة المرورية في المفترق وتوفير مكان للسيارات التي تنقل الركاب للمناطق الجنوبية والوسطى، وذلك ضمن خطتها التطويرية للارتقاء بواقع المدينة.

وشارك في الافتتاح  سمير مطير رئيس البلدية يحيى السراج، ووكيل وزارة الحكم المحلى، وبدر صبرة وهاشم سكيك أعضاء المجلس البلدي، و إبراهيم أبو جياب نائب مدير الإدارة العامة للمرور، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والسائقين.

وعدّ السراج افتتاح موقف للسيارات الخاصة بالمناطق الجنوبية، انجاز استراتيجي كبير يصب في مصلحة السائقين ويساهم في التخفيف من الازدحام المروري وينظم الحركة المرورية فيها.

وقال: "إن هذا الموقف يؤكد على رؤية وسياسة المجلس البلدي في ضرورة تطوير المدينة وتحسين الحركة المرورية فيها"، مؤكداً أن البلدية ستواصل عملية تطوير الموقف بشكل يتناسب مع السائقين والركاب من خلال توفير الإمكانيات اللازمة ليصبح موقفًا لائقًا بالمنطقة.

من جهته؛ أشاد مطير بجهود بلدية غزة في الارتقاء بواقع المدينة والخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف المؤسسات في المدينة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ مشاريع خدماتية وتطويرية جديدة.

بدوره؛ أكد أبو جياب على أهمية التعاون بين البلدية والشرطة وجهات الاختصاص من أجل تحقيق النظام والأمن في المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيدًا بالخطوات والإجراءات المرورية المنفذة في مدينة غزة للحد من حوادث السير وتخفيف الازدحام المروري.

من ناحيته؛ أشاد السائق سامي سليمان ممثلاً عن السائقين، بدور بلدية غزة في معالجة الأزمة المرورية في مفترق السرايا بإنشاء الموقف، وتحقيق النظام والأمن وتوفير مكان مناسب للسائقين والركاب، مطالبًا الشرطة بمساندتهم في الحفاظ على النظام داخل وخارج الموقف.

وشكر ممثلُ عن السكان المنطقة البلدية رئيسًا ومجلسًا وعاملين على إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ المروري في المنطقة، والضوضاء الناتجة عنها، ولاسيما بعد مغادرة عدد من العائلات للمنطقة، مؤكداً على أهمية دور الشرطة في الحفاظ على النظام والانضباط داخل الموقف وفي مفترق السرايا بمنع السائقين من العمل خارج الموقف.

وكانت طواقم البلدية قد أنجزت أعمال تسوية أرضية الموقف البالغ مساحته 1400 متر مربع، وتبليطه ببلاط الانترلوك، وتركيب الاشارات المرورية، وطلاء أرضية للمكان، وإنشاء معرش لحماية الركاب والمركبات من الأمطار وأشعة الشمس، وإنشاء غرف للخدمات، وتوفير خدمة الانترنت. ويجري العمل حاليًا على إنشاء دورات للمياه وتمديد شبكة انارة في الموقف.

وتسعى بلدية غزة الى تطوير المفترقات العامة في المدينة، وذلك ضمن خطتها التطويرية للارتقاء بواقع المدينة وتحسين الحركة المرورية.

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