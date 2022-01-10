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السعودية تسجل قفزة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل قفزة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، حيث بلغت 4778 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة  السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليصبح الإجمالي 583531 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه: "تم تسجيل 893 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة".

وتسجل دول العالم في الفترة الأخيرة، أعداد مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، خاصة في ظل التفشي السريع للمتحور الجديد (أوميكرون).

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