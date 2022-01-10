طرح قانون لم الشمل على (الكنيست) بعد أسبوعين

تامار زاندبرغ

وزيرة البيئة عن حزب (ميرتس)

عيديت سيلمان

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر طرح قانون لم الشمل على الهيئة العامة للـ (كنيست) بعد نحو أسبوعين، للتصويت عليه، ولم يعرف بعد ما إذا تمكنت اييليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية التي تتقدم بمشروع القانون من ضمان الأغلبية لتمريره أم لا.من جهتها، قالتوزيرة البيئة عن حزب (ميرتس): "إن حزبها حاليًا غير مستعد لدعم القانون، إلا إذا تم الوفاء بالوعود التي قُطعت له"، وفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية.وأشارتإلى أن مطلبها بإجراء فحوصات فردية لطالبي لم الشمل وبمنح تسهيلات لجزء من المتضررين لم يُطبَق بعد.بدورها، أكدترئيسة الائتلاف الحكومي، على أن قانون لم الشمل هام للغاية، ولا يمكن التنازل عنه، ويجب تسوية الخلافات بشأنه عبر الحوار والتفاوض.يُشار إلى أن قانون لم الشمل (المواطَنة) يحول دون منح الهوية الإسرائيلية أو مكانة في إسرائيل لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين.