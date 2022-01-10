لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلاً

يناير

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلاً.وقالت اللجنة السودانية في بيان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "ارتقت قبل قليل روح الشهيد المعصوم هاشم، (16) سنة"، موضحةً أن وفاته جاءت إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس أدت لحدوث نزيف في المخ، خلال مشاركته في مليونية 9 كانون الثاني/ ينايرالجاري.وذكرت، أنه بسقوط هذا القتيل يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 63 شهيدا خالدين في ذاكرة أمتنا.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وأصدر البرهان إجراء يقضي بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلاً عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.فيما أعلن حمدوك، في 2 كانون الثاني/الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.