دولي

ارتفاع جديد في الحالات الخطرة بـ (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع جديد في الحالات الخطرة بـ (كورونا) في إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدًا، في أعداد المصابين بحالة خطيرة بسبب فيروس (كورونا)، ياتي ذلك في ظل التفشي السريع لمتحور (أوميكرون).

وأفادت الصحة الإسرائيلية، في بيان، أنها سجلت مائتين وأربع إصابات خطيرة بفيروس (كورونا)، فيما عرض خبراء الصحة أمس الأحد، صورة قاتمة ترجح أن يبلغ عدد الحالات النشطة الأسبوع الجاري نصف مليون - أكثر من خمسين ألفًا يوميًا.

من جانبه، قال نيتسان هوروفيتس وزير الصحة الإسرائيلي: "إن عدد محطات الفحص سيزداد بصورة ملموسة بحلول نهاية الأسبوع الراهن"مشيراً إلى أن (أوميكرون) ظاهرة تغير ملامح العالم ولا طريقة مثالية للتعامل معها. 

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار صخرة على قوارب بالبرازيل

ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار صخرة على قوارب بالبرازيل

عالمياً.. أكثر من خمسة مليون إصابة بـ(كورونا)

عالمياً.. أكثر من خمسة مليون إصابة بـ(كورونا)

عودة الإنترنت في كازاخستان بعد الأحداث الأخيرة

عودة الإنترنت في كازاخستان بعد الأحداث الأخيرة

مصرع 19 شخصاً بينهم تسعة أطفال بحريق برج سكني في نيويورك

مصرع 19 شخصاً بينهم تسعة أطفال بحريق برج سكني في نيويورك

بسبب الزلزال الأخير.. انهيار جزء من سور الصين العظيم

بسبب الزلزال الأخير.. انهيار جزء من سور الصين العظيم

أمريكا: إصابات (كورونا) تتجاوز 60 مليون حالة

أمريكا: إصابات (كورونا) تتجاوز 60 مليون حالة

زلزال قوي يضرب اليابان

زلزال قوي يضرب اليابان

نفتالي بينت: بين مليونين إلى أربعة ملايين إسرائيلي سيصابون بـ(كورونا) بالموجة الحالية

نفتالي بينت: بين مليونين إلى أربعة ملايين إسرائيلي سيصابون بـ(كورونا) بالموجة الحالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منشأة ويواصل تجريف أراض في العيسوية

الاحتلال يهدم منشأة ويواصل تجريف أراض في العيسوية

محافظ جنين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

محافظ جنين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

الاحتلال يجرف أراضٍ بالعيساوية ويقتحم راس العامود بالقدس

الاحتلال يجرف أراضٍ بالعيساوية ويقتحم راس العامود بالقدس

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير

المواصلات بغزة: قرار التخفيض على ترخيص المركبات ينتهي بـ31 يناير ولا تمديد

المواصلات بغزة: قرار التخفيض على ترخيص المركبات ينتهي بـ31 يناير ولا تمديد

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة &#34;يتسهار&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

&#34;القمرة صارت صبية&#34;.. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

"القمرة صارت صبية".. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

عربي

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلاً

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلاً

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات