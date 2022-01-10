ارتفاع جديد في الحالات الخطرة بـ (كورونا) في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدًا، في أعداد المصابين بحالة خطيرة بسبب فيروس (كورونا)، ياتي ذلك في ظل التفشي السريع لمتحور (أوميكرون).وأفادت الصحة الإسرائيلية، في بيان، أنها سجلت مائتين وأربع إصابات خطيرة بفيروس (كورونا)، فيما عرض خبراء الصحة أمس الأحد، صورة قاتمة ترجح أن يبلغ عدد الحالات النشطة الأسبوع الجاري نصف مليون - أكثر من خمسين ألفًا يوميًا.من جانبه، قال نيتسان هوروفيتس وزير الصحة الإسرائيلي: "إن عدد محطات الفحص سيزداد بصورة ملموسة بحلول نهاية الأسبوع الراهن"مشيراً إلى أن (أوميكرون) ظاهرة تغير ملامح العالم ولا طريقة مثالية للتعامل معها.