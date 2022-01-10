شؤون فلسطينية

دويكات: المؤسسة الأمنية تعاملت بمنتهى الحكمة وضبط النفس مع أحداث جنين

دويكات: المؤسسة الأمنية تعاملت بمنتهى الحكمة وضبط النفس مع أحداث جنين
طلال دويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال طلال دويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إن "المؤسسة الأمنية تعاملت بمنتهى الحكمة وضبط النفس مع أحداث جنين، ضمن حرصها على مصلحة الوطن وأبناء شعبنا وعلى قاعدة أن الدم الفلسطيني محرّم".

وأشار دويكات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى أن وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح أصدر تعليمات فور حصول الأحداث في جنين بتشكيل لجنة تحقيق في أداء قوات الأمن، مشدداً على أن كل من يخالف القانون سينال جزاؤه.

وأكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن وزير الداخلية يعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتطبيق القانون على الجميع دون إشكاليات.

وأضاف دويكات أن "الفلتان الأمني يشكل خطراً على المشروع الوطني والسلم الأهلي ويتوجب القضاء على تلك الظواهر بالتعاون مع المواطنين".

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