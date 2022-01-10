محافظ جنين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

أكرم الرجوب





رام الله - دنيا الوطنأكدمحافظ جنين، اليوم الاثنين، على أن اعتداء الأجهزة الأمنية على محمد الزبيدي نجل الأسير زكريا الزبيدي مرفوض، مشيراً إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكداً أن إطلاق النار على مقر المقاطعة بجنين يشكل جريمة وسيتم محاسبة كل من يتجاوز القانون.وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن الاعتداء على مقر المقاطعة يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة وهو ما يسعى له الإحتلال و(حماس)، أريد أن أقول بصراحة أن كل العناوين التي أطلقت النار على المقاطعة هي خارجة عن القانون وكان لحركة (حماس) دور بارز في ذلك.وأكد الرجوب على ما جاء في بيان حركة (فتح) واللجنة الشعبية في مخيم جنين، واللتين أكدتا متابعتهما للجهود المبذولة لحل كافة الإشكاليات والقضايا العالقة التي يمر بها المخيم.