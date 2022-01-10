عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية، وذلك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول "الهيكل" المزعوم، فما تولت شرطة الاحتلال حماية المقتحمين.وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم.