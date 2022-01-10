الرجوب: اطلاق النار على المقاطعة بجنين أمر محرم.. وكان لحماس دور بارز في التحريض

رام الله - دنيا الوطنأكد أكرم الرجوب محافظ جنين، أن اطلاق النار على مقر المقاطعة في المدينة أمر محرم ومجرم.وأضاف الرجوب لإذاعة (فلسطين) الرسمية، أن الاعتداء على ابن الأسير زكريا الزبيدي أمر مرفوض، وتوجد إجراءات رسمية تم اتخاذها في جهاز الشرطة، وهناك تحقيق رسمي، وكل من تجاوز القانون في هذا الأمر ستتم محاسبته.وذكر: لكن أيضا من أطلق النار على مبنى المقاطعة في جنين أمر محرم ومجرم، ويجب أن نقول كلمة واضحة و صريحة الذي حصل هو جريمة ولا يخدم بأي شكل من الأشكال إلا قوى الظلام والاحتلال، وعلينا قول ذلك بشكل واضح وصريحوتابع الرجوب: "ومن أطلق النار على المقاطعة عليه أن يدرك أنه قدم خدمة جليلة لقوى الظالم التي هي معنية بأن تحدث هذه الزعزعة بالمجتمع الفلسطيني لتقديم خدمة للاحتلال".وقال أكرم الرجوب: بكل صراحة كل العناوين التي أطلقت النار على مبنى المقاطعة عناوين خارجة عن القانون، وكان هناك تحريضا بشكل واضح وما زال قائما من قوى الظلام، التي تحمل افكارا ظلامية.وأضاف: "وأنا اقولها بصراحة كان لحماس دور بارز في التحريض، وكان لحماس دور بارز في هذا الامر الذي يجب أن تدركه حركة فتح وشباب مخيم جنين".وأكد أن ما حصل مساء الجمعة، يجب أن يكون فيه نقطة تحول تجاه صياغة مفاهيم جديدة تجاه المخيم وداخل جنين برمتها مضيفاً: "يجب أن نضع الأمور في سياقها الصحيح، ونضع النقاط على الحروف، نتيجة لما وصلنا إليه في جنين".وقال:" بيان حركة فتح واللجنة الشعبية في جنين أثني عليه وأؤكد على ما جاء فيه".وختم أكرم الرجوب بالقول: كان هناك من يتحدث باسم جنين فهي جهات رسمية فقط وليس من حق أحد أن يأخذ الصدارة ويتحدث باسم جنين، وهناك لجنة شعبية منتخبة وتنظيم حركة فتح وهم المخولين بالتحدث باسم مخيم جنين.