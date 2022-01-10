شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير
الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الإثنين، على أن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد (49) عاماً ما زال خطيراً جداً، بل يزداد خطورة يوماً بعد يوم.

وأوضح  حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة، أن الأسير أبو حميد ما زال في غيوبة وبوضع صحي خطير للغاية وغير مطمئن على الإطلاق، وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، حيث يعاني من التهاب جرثومي حاد في الرئتين، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "أن أبو حميد خضع في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي لعملية استئصال ورم سرطاني، فيما خضع قبل أسابيع لجلستين من العلاج الكيماوي، ألا أنه تعرض قبل عدة أيام لانتكاسة صحية نقل على أثرها للمستشفى".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع المحامين وذويه من زيارته، تحت ذرائع وحجج واهية.

وكانت هيئة الأسرى تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب للإفراج عن الأسير ناصر للجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، إلا أنها لم تتلق بعد رداً على الطلب.

كما تقدمت بطلب آخر لاستصدار تصريح زيارة لأحد محاميها للتوجه إلى مستشفى "برزلاي" والاطلاع عن كثب على وضع الأسير أبو حميد وآخر التقارير الطبية حول التطورات التي تطرأ على حالته الصحية.

يذكر، أن الأسير أبو حميد محكوم بالسّجن سبعة مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.

كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منشأة ويواصل تجريف أراض في العيسوية

الاحتلال يهدم منشأة ويواصل تجريف أراض في العيسوية

دويكات: المؤسسة الأمنية تعاملت بمنتهى الحكمة وضبط النفس مع أحداث جنين

دويكات: المؤسسة الأمنية تعاملت بمنتهى الحكمة وضبط النفس مع أحداث جنين

محافظ جنين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

محافظ جنين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الرجوب: اطلاق النار على المقاطعة بجنين أمر محرم.. وكان لحماس دور بارز في التحريض

الرجوب: اطلاق النار على المقاطعة بجنين أمر محرم.. وكان لحماس دور بارز في التحريض

الاحتلال يجرف أراضٍ بالعيساوية ويقتحم راس العامود بالقدس

الاحتلال يجرف أراضٍ بالعيساوية ويقتحم راس العامود بالقدس

&#34;الزراعة&#34;: قرار هولندا وقف تمويل لجان العمل الزراعي تجاوب مع التحريض الإسرائيلي

"الزراعة": قرار هولندا وقف تمويل لجان العمل الزراعي تجاوب مع التحريض الإسرائيلي

ما أبعاد زيارة وفد من مركزية حركة (فتح) إلى سوريا؟

ما أبعاد زيارة وفد من مركزية حركة (فتح) إلى سوريا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منشأة ويواصل تجريف أراض في العيسوية

الاحتلال يهدم منشأة ويواصل تجريف أراض في العيسوية

محافظ جنين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

محافظ جنين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

الاحتلال يجرف أراضٍ بالعيساوية ويقتحم راس العامود بالقدس

الاحتلال يجرف أراضٍ بالعيساوية ويقتحم راس العامود بالقدس

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير

هيئة الأسرى: الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير

المواصلات بغزة: قرار التخفيض على ترخيص المركبات ينتهي بـ31 يناير ولا تمديد

المواصلات بغزة: قرار التخفيض على ترخيص المركبات ينتهي بـ31 يناير ولا تمديد

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة &#34;يتسهار&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

&#34;القمرة صارت صبية&#34;.. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

"القمرة صارت صبية".. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

عربي

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلاً

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلاً

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات