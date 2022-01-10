شؤون فلسطينية

"الزراعة": قرار هولندا وقف تمويل لجان العمل الزراعي تجاوب مع التحريض الإسرائيلي

"الزراعة": قرار هولندا وقف تمويل لجان العمل الزراعي تجاوب مع التحريض الإسرائيلي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الزراعة عن أسفها، اليوم الاثنين، لقرار الحكومة الهولندية وقف التمويل لجمعية اتحاد لجان العمل الزراعي، واعتبرته تجاوباً مع التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد عمل ودور الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في فلسطين.

وقالت وزارة الزراعية في بيان صحفي: "إن من شأن هذا القرار أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال الإسرائيلي لأوسع هجوم على الأنشطة التنموية التي يستفيد منها آلاف الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج)، وهو ما يتناقض مع التوجه الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأكدت أن اتحاد لجان العمل الزراعي، جمعية مرخصة بموجب القانون الفلسطيني وواحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي، وشريك أساسي في تنفيذ استراتيجية القطاع الزراعي. 

ودعت، الحكومة الهولندية إلى إلغاء قرارها بإنهاء التمويل لاتحاد لجان العمل الزراعي.

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