شؤون فلسطينية

فاجعة عقربا: ارتفاع عدد ضحايا حادث السير قرب فصايل إلى تسعة

فاجعة عقربا: ارتفاع عدد ضحايا حادث السير قرب فصايل إلى تسعة
أرشيفية - حادث عقربا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد ضحايا حادث السير الذي وقع، يوم الخميس الماضي، قرب مدخل قرية فصايل شمال أريحا إلى تسعة شهداء، وذلك بعد وفاة المصاب معتز إبراهيم بني جابر، صباح اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه.

وأفاد  صلاح بني جابر رئيس بلدية عقربا، بأن الأطباء في مستشفى هداسا بالقدس أعلنوا عن وفاة الشاب بني جابر (16) عاماً؛ متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال حادث السير المروع على مفرق فصايل، ليرتفع عدد شهداء عقربا إلى تسعة شهداء، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار رئيس بلدية عقربا إلى أن المصاب سائق المركبة طاهر باسم بني جامع، ما زال يرقد على سرير الشفاء بالمستشفى، وأن وضعه الصحي مستقر.

يذكر، أن بلدة عقربا فجعت الخميس الماضي، باستشهاد ثمانية من أبنائها بحادث سير مروع بين مركبة من نوع (كادي)، كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بالزراعة بإحدى المستوطنات بالأغوار مع شاحنة نقل الإسمنت السائل، فيما نقلت طائرات مروحية المصاب بني جابر الذي أعلن عن وفاته صباحاً، والمصاب بني جامع، إلى مستشفى هداسا، لتلقي العلاج.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر تعليماته باعتماد الضحايا في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، كما أصدر توجيهاته لصندوق الزكاة الفلسطيني بمنح عائلات شهداء لقمة العيش مبلغ ألف دينار أردني لكل عائلة.

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