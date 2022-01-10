شؤون فلسطينية

حماس: نحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

حماس: نحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس، محمد حماده: إن مواصلة الاحتلال عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى المبارك، من حراس وسدنة وموظفين، باعتقالهم أو إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، هو عدوان سافر وتغول على شؤون المسجد الأقصى المبارك، ويترافق هذا العدوان مع محاولات الاحتلال المستمرة لعرقلة أي محاولة لإجراء صيانة أو ترميم لمرافق المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يزيد من المخاطر المحدقة ببنيانه.

وأضاف حماده: "نحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا النهج العدواني، وندعو أهلنا في القدس إلى مواصلة الرباط، والتصدي لسياسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى".

وأوضح "كما ندعو الجهات الرسمية والأهلية المعنية إلى القيام بواجبها في دعم حرّاس المسجد الأقصى وكل العاملين فيه في وجه الاحتلال".

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