وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي





واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يتجاوب مع التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد عمل ودور الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالأراضي الفلسطينية وخاصة ما يسمى بأراضي (ج) ومن شأن هذا القرار أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال الإسرائيلي لأوسع هجوم على الأنشطة التنموية التي يستفيد منها آلاف الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج) وهو ما يتناقض مع التوجه الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



و أكدت على أن جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي هي جمعية مرخصة بموجب القانون الفلسطيني وتعتبرها واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي، وهي شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية القطاع الزراعي.



ودعا البيان الحكومة الهولندية إلى إلغاء قرارها بإنهاء التمويل لاتحاد لجان العمل الزراعي.







رام الله - دنيا الوطنتلقت وزارة الزراعة بأسف وقلق شديدين قرار الحكومة الهولندية بتاريخ 5/1/2022 القاضي بوقف التمويل لجمعية اتحاد لجان العمل الزراعي.