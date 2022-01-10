شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي
رام الله - دنيا الوطن
تلقت وزارة الزراعة بأسف وقلق شديدين قرار الحكومة الهولندية بتاريخ 5/1/2022 القاضي بوقف التمويل لجمعية اتحاد لجان العمل الزراعي.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يتجاوب مع التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد عمل ودور الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالأراضي الفلسطينية وخاصة ما يسمى بأراضي (ج) ومن شأن هذا القرار أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال الإسرائيلي لأوسع هجوم على الأنشطة التنموية التي يستفيد منها آلاف الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج) وهو ما يتناقض مع التوجه الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

و أكدت على أن جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي هي جمعية مرخصة بموجب القانون الفلسطيني وتعتبرها واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي، وهي شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية القطاع الزراعي.

ودعا البيان الحكومة الهولندية إلى إلغاء قرارها بإنهاء التمويل لاتحاد لجان العمل الزراعي.

أخبار ذات صلة

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

غزة: تسجيل حالة وفاة و98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل حالة وفاة و98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

العليا الإسرائيلية تبت اليوم في التماس بشأن جريمة قتل أطفال عائلة بكر بغزة

العليا الإسرائيلية تبت اليوم في التماس بشأن جريمة قتل أطفال عائلة بكر بغزة

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة &#34;يتسهار&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس

حماس: نحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

حماس: نحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

المحكمة الإسرائيلية العليا تبت بمقتل أطفال عائلة بكر خلال حرب 2014

المحكمة الإسرائيلية العليا تبت بمقتل أطفال عائلة بكر خلال حرب 2014

تيسير خالد يزور بلدة عقريا ويقدم لأهاليها واجب العزاء بشهدائها الأطفال

تيسير خالد يزور بلدة عقريا ويقدم لأهاليها واجب العزاء بشهدائها الأطفال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة &#34;يتسهار&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي

تيسير خالد يزور بلدة عقريا ويقدم لأهاليها واجب العزاء بشهدائها الأطفال

تيسير خالد يزور بلدة عقريا ويقدم لأهاليها واجب العزاء بشهدائها الأطفال

إصابة مستوطنة رشقًا بالحجارة شمال رام الله

إصابة مستوطنة رشقًا بالحجارة شمال رام الله

إخطارات بهدم ووقف البناء في منازل ومسجد وغرف زراعية غرب بيت لحم

إخطارات بهدم ووقف البناء في منازل ومسجد وغرف زراعية غرب بيت لحم

قيادي في (حماس) يناشد لسرعة التحرك لإنقاذ الأسرى المرضى في السجون

قيادي في (حماس) يناشد لسرعة التحرك لإنقاذ الأسرى المرضى في السجون

منوعات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

&#34;القمرة صارت صبية&#34;.. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

"القمرة صارت صبية".. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

&#34;أريد التقرب إلى الله&#34;.. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

"أريد التقرب إلى الله".. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

عربي

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)