إصابة مستوطنة رشقًا بالحجارة شمال رام الله





رام الله - دنيا الوطنأصيبت مستوطنة، اليوم الأحد، رشقًا بالحجارة قرب مستوطنة "نافيه تسوف" شمال رام الله.وذكرت مصادر عبرية أن مستوطنة أصيبت بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "نافيه تسوف" المقامة على أراضي شمال رامالله".ويذكر أن مستوطنًا دهس، ظهر اليوم، عددًا من الأغنام في منطقة جبعيت في أراضي قرية المغير شمال رام الله، للمواطن فضل أبوعليا، وسلّمت سلطات الاحتلال إخطارًا بهدم بركسين لتربية المواشي، مساحة كل منهما 50 مترًا مربعًا؛ بدعوى إقامتهما دونترخيص.وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومةبما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبحانتفاضة الأقصى.وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".