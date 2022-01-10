عالمياً.. أكثر من خمسة مليون إصابة بـ(كورونا)











رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 307 ملايين و174 ألفاً و30 حالة، وفق جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.وقالت للجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الاثنين: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و488 ألفا و597 وفاة".وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 60 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.5 مليون حالة".ووفقاً لأحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 837 ألفاً و594 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 620 ألفاً و251 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 483 ألفاً و936 حالة.