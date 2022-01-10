مصرع 19 شخصاً بينهم تسعة أطفال بحريق برج سكني في نيويورك





رام الله - دنيا الوطنلقي 19 شخصاً بينهم تسعة أطفال مصرعهم، إثر حريق نشب في مبنى سكني مرتفع في ضاحية برونكس بمدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال دانييل نيجرو، مفوض مكافحة الحرائق بمدينة نيويورك في مؤتمر صحفي: "إن الحريق أشعل فيما يبدو بمدفأة محمولة حيث ترك باب الشقة مفتوحاً ما سمح بانتشار الدخان".وأوضح إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك "تم نقل 32 شخصاً إلى مستشفيات المنطقة مصابين بجروح خطيرة معظمهم بسبب استنشاق الدخان ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل بعض القتلى فيما بلغ مجموع المصابين 63 شخصاً".وبين أن العديد من الضحايا كانوا مهاجرين من غامبيا على ما يبدو، واستجاب أكثر من 200 من رجال الإلطفاء في مدينة نيويورك للحريق الخماسي في مبنى سكني في برونكس، وفق ما ذكرت إدارة الدفاع الوطني في نيويورك.وبحسب إدارة الإطفاء، فإن الحريق اشتعل بشقة في الطابق الثالث لمبنى مرتفع مكون من 19 طابقاً حيث تم العثور على أغلب الضحايا في السلالم.