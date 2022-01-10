بسبب الزلزال الأخير.. انهيار جزء من سور الصين العظيم











رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (غلوبال تايمز)، اليوم الاثنين، أن جزءاً صغيراً من سور الصين العظيم، انهار بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي يوم السبت الماضي.ووفقاً لصحيفة، فقد سقط نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، وذلك على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي.بدورها، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة، وفقاً لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.كما قامت السلطات بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.