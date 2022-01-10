البرغوثي يدعو لتوجيه البندقية فقط نحو الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي جموع الفلسطينيين إلى توجيه البندقية فقط نحو الاحتلال الإسرائيلي.وندد البرغوثي بشدة باعتداء عناصر السلطة على فعاليات الفصائل الوطنية والإسلامية، عادًّا أنّ "الخلاف الآن بين نهج حر مقاوم ونهج السلطة المنتفع".ونوّه إلى أنّ الشعب الفلسطيني يعاني من فساد وظلم السلطة التي قال إنها "تمارس الديكتاتورية ولا تقبل الآخر أيّا كان".وبيّن أنَّ رئيس السلطة محمود عباس، ومنذ 17 عاما، يحارب المقاومين ويفكك عقيدة الأجهزة الأمنية بالضفة، وضرب مثالا على ذلك بالقول: "هناك ميزانيات تصرفها السلطة بملايين الدولارات على السفارات في المقابل يتم قطع رواتب الأسرى والشهداء".وفي سياق آخر، دعا البرغوثي كل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف بقوة مع الأسير الذي يصارع الموت في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد.وقال: "الأسير ناصر أبو حميد دق ناقوس الخطر على جميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ولا بد من وقفة تنهي هذا العناء الذي يواجهه أسرانا البواسك في سجون الاحتلال".ويعاني الأسير ناصر أبو حميد (49عاما) من مخيم الأمعري برام الله، من تدهور خطير جدًا في وضعه الصحي، وهو مصاب بالسرطان، ويعيش في غيبوبة منذ أيام، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين.