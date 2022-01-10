أمريكا: إصابات (كورونا) تتجاوز 60 مليون حالة

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 60 مليون حالة.وبحسب جامعة (جونز هوبكينز) الأمريكية، فإن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفعت في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات، وفق (روسيا اليوم).كما أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.وتتعرض أمريكا ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء الوباء وتجاوز المؤشر اليومي خلال الأيام الـ7 الماضية، حسب الجامعة مستوى 1500 حالة.جاء ذلك على خلفية انتشار متحور (أوميكرون) المكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، والذي أصبح منتشراً في الولايات المتحدة الأمريكية.