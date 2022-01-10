هنية: العدو ليس له مستقبل على أرضنا وقضية الأسرى وطنية بامتياز

إسماعيل هنية



وبشأن انتمائه لحماس، قال هنية: "انضممت إلى (حماس) في الثمانينيات، ودخلت المحاضن التربوية والأسرية، وأصبحت جزءًا من الحركة، وكنت مع أبناء جيلي من الفتية نتابع العمل الجهادي المسلح الذي كان يقوم به الفدائيون".



وأضاف: "كبرنا ونحن نتابع أخبار الثورة الفلسطينية والعمل الفدائي الفلسطيني"، لافتا إلى أن علاقته علاقة احترام متبادل مع جميع المكونات الفلسطينية، ومؤكداً اعتزازه بانتمائه لحركة (حماس) التي عرفت الطريق لفلسطين والقدس من خلالها.



وأوضح أن (حماس) حركة تحرر وطني، تحترم مَن يؤمنون بالوحدة الفلسطينية، وأدبيات (حماس) قائمة على مفهوم الشراكة، والجميع يجب أن يكون على الخارطة السياسية وخارطة العمل المقاوم".



ولفت إلى أن حركته تحتل الصدارة في المشهد المقاوم والجهادي، مشيراً إلى أنه على إثر أسر الجندي نسيم توليدانو تم إبعادنا إلى مرج الزهور، وفي مرج الزهور قررنا عدم مغادرة تلك المنطقة إلا بالعودة إلى بلادنا فلسطين.



وتابع هنية: "إن الإبعاد كان تفريغًا للأرض المحتلة من قيادات المقاومة تمهيدًا لاتفاقية أوسلو، لكن أوسلو اليوم أصبحت خلف ظهورنا، ولم يعد ذلك الاتفاق متحكمًا بصيرورة الحياة الفلسطينية".



وحول قرار (حماس) دخول الانتخابات عام 2006، ذكر: "بدخولنا في الانتخابات أردنا المشاركة في بناء النظام السياسي الفلسطيني، وأن يكون لنا وجود على الخارطة الفلسطينية وحماية مشروع المقاومة والحفاظ على الثوابت".



رام الله - دنيا الوطنأكدرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ليس له مستقبل على أرض فلسطين، وفلسطين ستبقى حية في وجدان الشعب ووجدان الأمة العربية والإسلامية.وقال هنية: "لا بد أن نعود إلى الوطن وإلى بلادنا التي هُجرنا منها، مشددًا على أنّ قضية الأسرى بالنسبة لحماس قضية وطنية بامتياز، وكانت دائمًا تفكر في كيفية تحريرهم".وبشأن علاقته مع شيخ ومؤسس (حماس) الشهيد أحمد ياسين، قال هنية: "التقيت بالشيخ أحمد ياسين أول مرة عام ١٩٧٣ حين كان الشيخ يهتم بالفتية والشباب ويعطيهم الدروس".وأضاف: "الشيخ أحمد ياسين دائما ما كان يؤكد أن مَن ينتصر في معركة الجيل ينتصر في معركة المستقبل، وكانت روح المقاومة تسكنه، واستطاع أن يفجر الثورة، وأن يصنع الانتفاضة رغم أنه بجسد مشلول".وأشار إلى أنّ الشيخ أحمد ياسين كان يرعى بنفسه مجموعات المقاومة، وأعاد الحيوية لعمل كتائب القسام، كما أنه لم يتغيب عن مناسبات المجتمع رغم أنه مشلول، ولم يتخلف عن مشاركة الناس مناسباتهم".وبيّن هنية أنّ الأسرى يسكنون قلب الشيخ أحمد ياسين ووجدانه، ونوه إلى مقولته المشهورة أنه يريد أن يعود الأسرى غصبًا عن الاحتلال، "وأوفى بوعده أبناؤه من بعده".