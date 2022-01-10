شؤون فلسطينية

هنية: العدو ليس له مستقبل على أرضنا وقضية الأسرى وطنية بامتياز

هنية: العدو ليس له مستقبل على أرضنا وقضية الأسرى وطنية بامتياز
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ليس له مستقبل على أرض فلسطين، وفلسطين ستبقى حية في وجدان الشعب ووجدان الأمة العربية والإسلامية.

وقال هنية: "لا بد أن نعود إلى الوطن وإلى بلادنا التي هُجرنا منها، مشددًا على أنّ قضية الأسرى بالنسبة لحماس قضية وطنية بامتياز، وكانت دائمًا تفكر في كيفية تحريرهم".

وبشأن علاقته مع شيخ ومؤسس (حماس) الشهيد أحمد ياسين، قال هنية: "التقيت بالشيخ أحمد ياسين أول مرة عام ١٩٧٣ حين كان الشيخ يهتم بالفتية والشباب ويعطيهم الدروس".

وأضاف: "الشيخ أحمد ياسين دائما ما كان يؤكد أن مَن ينتصر في معركة الجيل ينتصر في معركة المستقبل، وكانت روح المقاومة تسكنه، واستطاع أن يفجر الثورة، وأن يصنع الانتفاضة رغم أنه بجسد مشلول".

وأشار إلى أنّ الشيخ أحمد ياسين كان يرعى بنفسه مجموعات المقاومة، وأعاد الحيوية لعمل كتائب القسام، كما أنه لم يتغيب عن مناسبات المجتمع رغم أنه مشلول، ولم يتخلف عن مشاركة الناس مناسباتهم".

وبيّن هنية أنّ الأسرى يسكنون قلب الشيخ أحمد ياسين ووجدانه، ونوه إلى مقولته المشهورة أنه يريد أن يعود الأسرى غصبًا عن الاحتلال، "وأوفى بوعده أبناؤه من بعده".

وبشأن انتمائه لحماس، قال هنية: "انضممت إلى (حماس) في الثمانينيات، ودخلت المحاضن التربوية والأسرية، وأصبحت جزءًا من الحركة، وكنت مع أبناء جيلي من الفتية نتابع العمل الجهادي المسلح الذي كان يقوم به الفدائيون".

وأضاف: "كبرنا ونحن نتابع أخبار الثورة الفلسطينية والعمل الفدائي الفلسطيني"، لافتا إلى أن علاقته علاقة احترام متبادل مع جميع المكونات الفلسطينية، ومؤكداً اعتزازه بانتمائه لحركة (حماس) التي عرفت الطريق لفلسطين والقدس من خلالها.

وأوضح أن (حماس) حركة تحرر وطني، تحترم مَن يؤمنون بالوحدة الفلسطينية، وأدبيات (حماس) قائمة على مفهوم الشراكة، والجميع يجب أن يكون على الخارطة السياسية وخارطة العمل المقاوم".

ولفت إلى أن حركته تحتل الصدارة في المشهد المقاوم والجهادي، مشيراً إلى أنه على إثر أسر الجندي نسيم توليدانو تم إبعادنا إلى مرج الزهور، وفي مرج الزهور قررنا عدم مغادرة تلك المنطقة إلا بالعودة إلى بلادنا فلسطين.

وتابع هنية: "إن الإبعاد كان تفريغًا للأرض المحتلة من قيادات المقاومة تمهيدًا لاتفاقية أوسلو، لكن أوسلو اليوم أصبحت خلف ظهورنا، ولم يعد ذلك الاتفاق متحكمًا بصيرورة الحياة الفلسطينية".

وحول قرار (حماس) دخول الانتخابات عام 2006، ذكر: "بدخولنا في الانتخابات أردنا المشاركة في بناء النظام السياسي الفلسطيني، وأن يكون لنا وجود على الخارطة الفلسطينية وحماية مشروع المقاومة والحفاظ على الثوابت".

أخبار ذات صلة

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

حماية: سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في تحدٍ جديد للإرادة الدولية

غزة: تسجيل حالة وفاة و98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل حالة وفاة و98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

العليا الإسرائيلية تبت اليوم في التماس بشأن جريمة قتل أطفال عائلة بكر بغزة

العليا الإسرائيلية تبت اليوم في التماس بشأن جريمة قتل أطفال عائلة بكر بغزة

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة &#34;يتسهار&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس

حماس: نحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

حماس: نحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

المحكمة الإسرائيلية العليا تبت بمقتل أطفال عائلة بكر خلال حرب 2014

المحكمة الإسرائيلية العليا تبت بمقتل أطفال عائلة بكر خلال حرب 2014

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة &#34;يتسهار&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون 50 دونماً لصالح توسيع مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في خمسة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي

وزارة الزراعة تدين قرار الحكومة الهولندية وقف تمويل لجان العمل الزراعي

تيسير خالد يزور بلدة عقريا ويقدم لأهاليها واجب العزاء بشهدائها الأطفال

تيسير خالد يزور بلدة عقريا ويقدم لأهاليها واجب العزاء بشهدائها الأطفال

إصابة مستوطنة رشقًا بالحجارة شمال رام الله

إصابة مستوطنة رشقًا بالحجارة شمال رام الله

إخطارات بهدم ووقف البناء في منازل ومسجد وغرف زراعية غرب بيت لحم

إخطارات بهدم ووقف البناء في منازل ومسجد وغرف زراعية غرب بيت لحم

قيادي في (حماس) يناشد لسرعة التحرك لإنقاذ الأسرى المرضى في السجون

قيادي في (حماس) يناشد لسرعة التحرك لإنقاذ الأسرى المرضى في السجون

البرغوثي يدعو لتوجيه البندقية فقط نحو الاحتلال

البرغوثي يدعو لتوجيه البندقية فقط نحو الاحتلال

منوعات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

&#34;القمرة صارت صبية&#34;.. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

"القمرة صارت صبية".. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

&#34;أريد التقرب إلى الله&#34;.. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

"أريد التقرب إلى الله".. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

عربي

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)