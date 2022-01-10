قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت قرابة 17 مواطنا، عرف من بينهم حتى اللحظة كلا من: إبراهيم خبيصة، عمر سلامة بني شمسة، أدهم أبو زيتون، وثلاثتهم من بلدة بيتا قضاء نابلس.وأشار إلى اعتقال عدي جمهور من بيت عنان شمال غرب القدس، والمحرر علاء أبو شريفة والمحرر أواب مبارك وأحمد صافي من مخيم الجلزون.كما اعتقلت قوات الاحتلال ناصر محمد الوحش من بيت لحم، ورمضان الحج محمود من القدس، وعبد الرحمن مهند صدقة من عنزة قرب جنين، وحمودة حماد من مخيم قلنديا شمال القدس، ومحمد جعفر طقاطقة من بيت فجار جنوب بيت لحم.ومن بيت فجار اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم خالد طقاطقة، محمد محمود طقاطقة، مأمون أكرم طقاطقة، ربيع علاء طقاطقة، نور الدين جلال طقاطقة.وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير يعقوب قادري في بلدة بير الباشا قرب جنين، وهو أحد أسرى الستة الذين تمكنوا من الهروب من سجن "جلبوع" في سبتمبر الماضي قبل إعادة اعتقالهم بعد أسبوع.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.ورصد المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.وبحسب التقرير، فقد بلغت الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (4084) اقتحاماً.