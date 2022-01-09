نفتالي بينت: بين مليونين إلى أربعة ملايين إسرائيلي سيصابون بـ(كورونا) بالموجة الحالية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن المعلومات التي طُرحت خلال جلسة الحكومة، تشير إلى أنه ما بين مليونين إلى أربعة ملايين إسرائيلي، سيصابون إجمالاً بفيروس (كورونا) خلال الموجة الحالية.





واكتفت الحكومة خلال جلستها بإقرار تمديد سريان القيود الصحية على دخول إسرائيل، والخروج منها.





وسيتم إعداد الخطة بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وسيلتئم مساء اليوم طاقم معالجة الأوبئة واللجنة الاستشارية للتطعيمات لمناقشة توسيع دائرة المستحقين لتلقي الجرعة الرابعة للقاح المضاد لفيروس (كورونا).





ومن المتوقع أن يتناول النقاش منح هذه الجرعة المعززة لمستخدمي الجهاز التعليمي وأفراد قوات الأمن.



أجلت الحكومة الإسرائيلية، إلى موعد لاحق من اليوم المصادقة على إلغاء الشارة الخضراء في المجمعات التجارية واعتماد شارة بنفسجية أكثر تشدداً.