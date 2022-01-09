شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في صور باهر

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في صور باهر
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة مقدسية على هدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في القدس، بأن عائلة أبو كف المقدسية شرعت، مساء اليوم الأحد، بهدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال التي أبلغتها قرار الهدم، أو هدمه بآلياتها وتحمل تكلفة الهدم التي تصل إلى 150 ألف شيكل.

وقال إبراهيم أبو كف: "أسكن أنا وعائلتي المكونة من سبعة أفراد، في منزلنا الذي لا تتجاوز مساحته 120 مترا مربعا منذ 11 عاما، وخلال هذه السنوات طالبتنا بلدية الاحتلال بدفع غرامة مالية وصلت قيمتها إلى نحو 65 ألف شيكل، ونقوم بدفعها شهريا، رغم أننا سعينا مرارا وتكرارا للحصول على ترخيص".

وأضاف: "قبل عدة أيام، سلّمتنا بلدية الاحتلال قراراً يقضي بهدم المنزل رغم التزامنا بدفع الغرامة، حاولنا القيام بكافة الإجراءات القانونية لوقف الهدم لكن دون جدوى".

وتابع: "بعد أن كلفنا مشوار الحصول على ترخيص البناء وغرامات البناء نحو 300 ألف شيكل، اتخذت بلدية الاحتلال قرار الهدم وأمهلتنا حتى الرابعة فجرا، وإلا ستهدمه آلياتها وتكلفنا بأجرة الهدم، هذه هي ضريبة العيش في القدس".

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