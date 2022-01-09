شؤون فلسطينية

حماس: السلطة الفلسطينية ما زالت تعطل انتخابات الرئاسة منذ 17 عاماً

حماس: السلطة الفلسطينية ما زالت تعطل انتخابات الرئاسة منذ 17 عاماً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية ما زالت تعطل انتخابات الرئاسة، "حتى أصبح رئيسها محمود عباس يشغل هذا المنصب منذ 17 عاماً بالتمام، في ظل عجز تام عن تحقيق أي من أهداف شعبنا"، وفق تعبيره.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ‏شعبنا يستحق انتخابات شاملة (رئاسة وتشريعي ومجلس وطني وبلديات)، وأن يمارس حقه في اختيار قيادته "بعيداً عن مصادرة السلطة لهذا الحق"، كما قال.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قالت الأسبوع الماضي، إنها تلقت رسالة من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في 26 من شهر آذار/مارس المقبل.

وقد تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدا الغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون الى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق اللجنة.

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