شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية

الاحتلال يصادق على قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وعارض القانون وزيرة البيئة من حزب (ميرتس)، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب (العمل).

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

وسيقدم القانون الى (كنيست) ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هناك اغلبية لإقراره.

أخبار ذات صلة

حماس: السلطة الفلسطينية ما زالت تعطل انتخابات الرئاسة منذ 17 عاماً

حماس: السلطة الفلسطينية ما زالت تعطل انتخابات الرئاسة منذ 17 عاماً

اشتية: الشهداء أضاءوا لنا طريق الحرية وسنبقى ملتزمين تجاه أسرهم

اشتية: الشهداء أضاءوا لنا طريق الحرية وسنبقى ملتزمين تجاه أسرهم

حماس تعلق على إعلان &#34;الداخلية&#34; بغزة القبض على أحد المتورطين باغتيال الشهيد البطش

حماس تعلق على إعلان "الداخلية" بغزة القبض على أحد المتورطين باغتيال الشهيد البطش

وفد فتح يسلم وزير الخارجية السوري رسالة من الرئيس عباس لـ &#34;الأسد&#34;

وفد فتح يسلم وزير الخارجية السوري رسالة من الرئيس عباس لـ "الأسد"

&#34;التربية&#34; وخضوري تعلنان نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الثالثة

"التربية" وخضوري تعلنان نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الثالثة

تصاعد انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بسجون الاحتلال

تصاعد انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بسجون الاحتلال

غزة: تفاصيل لقاء بين وكيل وزارة الداخلية وعائلة الشهيد البطش

غزة: تفاصيل لقاء بين وكيل وزارة الداخلية وعائلة الشهيد البطش

&#34;المالية&#34; تصدر توضيحاً بشأن بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة

"المالية" تصدر توضيحاً بشأن بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; وخضوري تعلنان نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الثالثة

"التربية" وخضوري تعلنان نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الثالثة

(حماس) تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

(حماس) تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير &#34;ناصر أبو حميد&#34;

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير "ناصر أبو حميد"

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير ناصر أبوحميد

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير ناصر أبوحميد

نادي الأسير: تصاعد انتشار فايروس &#34;كورونا&#34; بين صفوف الأسرى مجددًا

نادي الأسير: تصاعد انتشار فايروس "كورونا" بين صفوف الأسرى مجددًا

مخاوف فلسطينية من تآكل خيار &#34;حل الدولتين&#34; بسبب ممارسات إسرائيل

مخاوف فلسطينية من تآكل خيار "حل الدولتين" بسبب ممارسات إسرائيل

وحدات القمع تقتحم قسم (8) في &#34;مجدو&#34; والأسيرات يعانين ظروفًا صعبة

وحدات القمع تقتحم قسم (8) في "مجدو" والأسيرات يعانين ظروفًا صعبة

منوعات

&#34;القمرة صارت صبية&#34;.. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

"القمرة صارت صبية".. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

&#34;أريد التقرب إلى الله&#34;.. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

"أريد التقرب إلى الله".. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

عربي

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان