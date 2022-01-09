حماس تعلق على إعلان "الداخلية" بغزة القبض على أحد المتورطين باغتيال الشهيد البطش

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على إعلان وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، القبض على أحد المتورطين باغتيال الشهيد فادي البطش.





وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نثمن عالياً الجهود العظيمة التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة في المتابعة الحثيثة والتحقيقات المستمرة في الكشف عن المتورطين في عملية اغتيال الشهيد ⁧ فادي البطش".





وأضاف: أن "هذا⁩‏ يبرهن مجدداً على الانسجام التام مع عقيدتها الأمنية الصحيحة التي تحمي ظهر المقاومة".

رام الله - دنيا الوطن