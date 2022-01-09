وفد فتح يسلم وزير الخارجية السوري رسالة من الرئيس عباس لـ "الأسد"

رام الله - دنيا الوطنسلم وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، في العاصمة السورية دمشق، رسالة من الرئيس محمود عباس لنظيره السوري الرئيس بشار الأسد.وأكدت الرسالة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتأكيدا على الرغبة في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية.وضم الوفد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، سمير الرفاعي، أحمد حلس.وبحث الطرفان اليات تعزير العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.