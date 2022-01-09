شؤون فلسطينية

"التربية" وخضوري تعلنان نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الثالثة

"التربية" وخضوري تعلنان نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الثالثة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية "خضوري" نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الثالثة، التي أقيمت بفرع الجامعة في رام الله.

وجاءت نتائج الطلبة حسب بيان الوزارة، اليوم الأحد، وفق الترتيب الآتي؛ المركز الأول: مديرية بيت لحم نيقولا أبو أسعد، والثاني: مديرية نابلس صهيب صوالحة، والثالث مديرية نابلس ربا كتوت، والرابع مديرية جنوب الخليل أحمد المحاريق، والخامس مديرية رام الله: محمد حمو، والسادس مديرية جنين عمر ملاح، والسابع: مديرية بيت لحم أنس أبو عمر، والثامن: مديرية رام الله أريج ملحم، والتاسع: مديرية قباطية ندى البزور، والعاشر: مديرية جنوب نابلس حلا دويكات.

‎‎وشارك في إطلاق فعاليات المسابقة ومراسم تكريم الطلبة؛ وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس جامعة خضوري– فرع رام الله مراد عوض الله، والوكيل المساعد، مدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومستشار وزير التربية للتكنولوجيا لازر الشرافي، ومنسق المسابقة من الجامعة محمد خليل، بحضور جمع غفير من الطلبة والمنسقين ورؤساء أقسام التقنيات والحاسوب.

وأكد عورتاني خلال تفقده لمجريات المسابقة، أهمية إنشاء حاضنة؛ لتجميع المبادرات والمشاركات وتوحيد الجهود ضمن رؤى واضحة، وضمان شمولية التدريب؛ عبر استهداف الطلبة من كافة المديريات، لافتاً إلى أن هذه المسابقة تعكس الشراكة بين الوزارة والجامعات من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تجعل طالب المدرسة متفاعل وقريب من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمهتمين في الحقول الفكرية والريادية والتكنولوجية.

بدوره، أوضح خليل أن الجامعة وانطلاقاً من هويتها التقنية والريادية قدمت خمس منح دراسية للفائزين في المسابقة، مبينا أنها تحرص على إقامة العديد من الفعاليات اللامنهجية والمتخصصة، مشيراً إلى أهمية المسابقة في مرحلة الثانوية العامة في بناء قاعدة قوية لدى الطلبة المبدعين في مجال البرمجة، وإعدادهم للمنافسة على المستوى العالمي في المستقبل، وفتح الآفاق أمامهم.

وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف العاشر حتى الثاني عشر، إذ شارك في الجولة النهائية 36 طالبا/ة من كافة مديريات التربية في المحافظات الشمالية؛ وشارك في تدريب الطلبة أقسام التقنيات وباقة من طلبة الجامعات الفلسطينية وخريجي المسابقة في مواسمها السابقة.

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