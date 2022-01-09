شؤون فلسطينية

تصاعد انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بسجون الاحتلال

تصاعد انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بسجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير اليوم الأحد، تصاعد انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ السجون التي ثبت فيها إصابات بين صفوف الأسرى مؤخرًا، سجني "النقب، وعوفر"، حيث سجلت (25) إصابة في قسم (25) في سجن "النقب"، و(6) في سجن (عوفر) توزعت على أقسام "المعبار" – (17، 14)، وقسم 21، وهناك تخوفات كبيرة على مصير الأسرى، بعد أن قامت إدارة سجن (ريمون) بإغلاق السّجن بشكلٍ كامل، للاشتباه بوجود إصابات بين صفوف السّجانين.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى والتي تمكّنت المؤسسات من توثيقها، بلغت 394 إصابة، منذ بداية انتشار الوباء في السجون في شهر نيسان/ أبريل 2020 حتّى كانون الثاني/يناير الجاري.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال، عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل، وترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة، علما أن الأسرى تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس (كورونا) بعد ضغوط نفّذتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

أخبار ذات صلة

غزة: تفاصيل لقاء بين وكيل وزارة الداخلية وعائلة الشهيد البطش

غزة: تفاصيل لقاء بين وكيل وزارة الداخلية وعائلة الشهيد البطش

&#34;المالية&#34; تصدر توضيحاً بشأن بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة

"المالية" تصدر توضيحاً بشأن بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة

(حماس) تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

(حماس) تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

المرابطة خويص: استهدافنا المتواصل محاولة لترسيخ مخطط تقسيم الأقصى

المرابطة خويص: استهدافنا المتواصل محاولة لترسيخ مخطط تقسيم الأقصى

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير &#34;ناصر أبو حميد&#34;

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير "ناصر أبو حميد"

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير ناصر أبوحميد

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير ناصر أبوحميد

أول تعقيب من والد الشهيد فادي البطش على تصريح داخلية غزة.. هذا ما طالبه

أول تعقيب من والد الشهيد فادي البطش على تصريح داخلية غزة.. هذا ما طالبه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس) تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

(حماس) تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير &#34;ناصر أبو حميد&#34;

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير "ناصر أبو حميد"

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير ناصر أبوحميد

قنيطة يدعو المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير ناصر أبوحميد

نادي الأسير: تصاعد انتشار فايروس &#34;كورونا&#34; بين صفوف الأسرى مجددًا

نادي الأسير: تصاعد انتشار فايروس "كورونا" بين صفوف الأسرى مجددًا

مخاوف فلسطينية من تآكل خيار &#34;حل الدولتين&#34; بسبب ممارسات إسرائيل

مخاوف فلسطينية من تآكل خيار "حل الدولتين" بسبب ممارسات إسرائيل

وحدات القمع تقتحم قسم (8) في &#34;مجدو&#34; والأسيرات يعانين ظروفًا صعبة

وحدات القمع تقتحم قسم (8) في "مجدو" والأسيرات يعانين ظروفًا صعبة

الشهيد أحمد نصر جرار أربعة أعوام على عملية &#34;حفات جلعاد&#34;

الشهيد أحمد نصر جرار أربعة أعوام على عملية "حفات جلعاد"

هيئة شؤون الأسرى: (18) أسيرًا أردنيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

هيئة شؤون الأسرى: (18) أسيرًا أردنيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

&#34;القمرة صارت صبية&#34;.. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

"القمرة صارت صبية".. ابنة أمل عرفة تخطف الأنظار بعيد ميلادها

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

ماذا فعل حمدي الميرغني عندما ضربه الزعيم عادل إمام بمسلسل (فلانتينو)؟

&#34;أريد التقرب إلى الله&#34;.. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

"أريد التقرب إلى الله".. فنانة مصرية تعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم تخرج من عزلتها وتلتقي بأصدقائها

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بسبب الميراث.. اشتعال الأزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بملابس قروية وبدون مكياج.. بلقيس تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

بعد قضائهم لشهر العسل.. أحدث ظهور لليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بموقع التصوير

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

للمرة الأولى.. كارمن سليمان تكشف عن ملامح طفلها بعيد ميلاده

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

رسالة مؤثرة من نيكول سابا لوالدها الراحل.. ماذا قالت؟

عربي

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: إغلاق عدداً من الجسور بالخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

الملك الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية لبحث تطوير التعاون

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان

واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدة لحل أزمة السودان