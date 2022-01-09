(حماس) تحذر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والأقصى





وأضافت (حماس) في بيانٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "يترافق هذا العدوان مع محاولات الاحتلال المستمرة لعرقلة أي محاولة لإجراء صيانة أو ترميم لمرافق المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يزيد من المخاطر المحدقة ببنيانه".



وحذرت (حماس) الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا النهج العدواني، وندعو أهلنا في القدس إلى مواصلة الرباط، والتصدي لسياسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى.



ودعت الحركة الجهات الرسمية والأهلية المعنية إلى القيام بواجبها في دعم حرّاس المسجد الأقصى وكل العاملين فيه في وجه الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن مواصلة الاحتلال عدوانه على العاملين في المسجد الأقصى المبارك، من حراس وسدنة وموظفين، باعتقالهم أو إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، هو عدوان سافر وتغول على شؤون المسجد الأقصى المبارك.