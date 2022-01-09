شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين 9 كانون الثاني/ يناير.

وأوضحت الهيئة في تصريح نشرته الوزارة مساء اليوم الاحد، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات الألى والثانية والثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/2)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/2).

ونوهت إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتة في الوقت ذاته إلى أن إجراء فحص (كورونا) للمقرر سفرهم من الحافلة الثالثة من كشف المسافرين، سيكون غداً الاثنين في مركز شهداء رفح الصحي قبل التوجه للصالة الخارجية بالمعبر.

وشددت الهيئة، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 كشف المسافرين رقم (2022/2)

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