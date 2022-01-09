شؤون فلسطينية

أول تعقيب من والد الشهيد فادي البطش على تصريح داخلية غزة.. هذا ما طالبه

أول تعقيب من والد الشهيد فادي البطش على تصريح داخلية غزة.. هذا ما طالبه
رام الله - دنيا الوطن
عقب والد الشهيد فادي البطش، مساء اليوم الأحد، على تصريح وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، حول الكشف عن اعتراف أحد المتورطين في اغتيال الشهيد فادي.

وقال البطش في تصريحات: "سأطالب بتنفيذ القصاص من قاتل ابني بيدي وسأفعل به كما فعل بإبني"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.

وأضاف: " أوجه رسالة الفخر لأبطال صراع الأدمغة الذين وعدوا بالوصول لليد التي غدرت بفادي وقد أوفوا، والشكر لمقاومتنا التي تجعلنا نعيش في أمان".

ووجه والد الشهيد فادي البطش رسالة الى جهاز (الموساد) الإسرائيلي، بأن مصيرهم الفشل يتوله الفشل، قائلا: "إذ ننتقم اليوم من أداتكم، فإن الانتقام منكم قريب".

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