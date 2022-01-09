الصحة بغزة: تسجيل عدة إصابات بمتحور (أوميكرون) بالقطاع.. وهذا ما نخشى منه

رام الله - دنيا الوطنكشف الدكتور مجدي ضهير، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، معلومات جديدة حول انتشار المتحور الجديد لفيروس (كورونا)، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم (أوميكرون).وأكد ضهير في تصريحات لوكالة (الرأي)، مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل عدة إصابات بمتحور أوميكرون، لافتا إلى أن هناك خشية من الدخول في موجة عنيفة من تفشي وباء (كورونا) في القطاع.ودعا ضهير، المؤسسات الحقوقية والدولية لتكثيف ضغوطها على الاحتلال لإدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كوفيد 19 والمتحور الجديد (أوميكرون).يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في مؤتمر صحفي سابق، أنه تم تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد وهي من قطاع غزة.